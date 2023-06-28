В этот момент мимо подъезда проходила женщина с детьми. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени группа подростков бросила камень с высоты многоэтажного дома на улице Московский Тракт, 83. Инцидент произошел накануне вечером, 27 июня 2023 года. На видеозаписи хорошо просматривается, как два мальчика заходят на территорию ЖК «UNO. Городской квартал», поднимаются на 23-й этаж и бросают бетонный кусок арматуры с балкона.

«Детская «шутка» чуть не обернулась трагедией! По адресу ул. Московский Тракт, д. 83 к. 6, вчера, 27.06.2023, в районе 7 – 8 вечера, два товарища зашли на частную территорию ЖК «UNO. Городской квартал». Проникнув в подъезд и поднявшись на 23-й этаж, сбросили бетонный кусок с частями арматуры, который находился на общем балконе! (Записи с камер, указывающих на причастность имеются). За 15 секунд до момента падения в подъезд вошли жильцы дома (женщина и двое детей, 10 месяцев и 5 лет). Их просто спасло чудо! Кроме того, входная группа перед подъездом, по проекту от застройщика, предусматривает навес, которого на текущий момент так и нет! Дом сдали ровно год назад. Уважаемые родители, если вы узнали своего ребенка, проведите с ним беседу о запрете проникновения на частную территорию и уж тем более о последствии подобных «игр» и имейте в виду: заявление в полицию написано», – появился призыв о помощи в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Журналисту «КП» в полиции рассказали, что знают об инциденте, принимаются все необходимые меры.

– На данный момент проводится проверка и устанавливаются личности несовершеннолетних лиц, которые были причастны к этому инциденту, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Напомним, в Тюмени агрессивная уборщица в Гилёвской роще не пустила отдыхающих в общественный туалет. Женщина выгнала посетителей из туалета и забаррикадировала двери.