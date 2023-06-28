Автобусная остановка «Поликлиника №14» будет переименована на «Городская поликлиника №12». Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени появится новая остановка. Об этом рассказали в администрации города. Автобусная остановка «Поликлиника № 14», расположенная на проезде 9 Мая у дома № 29 на Широтной в направлении улицы Мельникайте, переименована. Новое название – «Городская поликлиника № 12».

– Наименование изменено в соответствии с порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени от 31 октября 2022 года № 45-60-1306/22, – пояснили в МКУ «Тюменьгортранс».

Напомним, названы магистрали Тюменской области, которые реконструируют до 2024 года. Новая развязка на Мельникайте в Тюмени свяжет обход с улицей Ветеранов Труда.