В Тюмени открыли дилерский центр HAVAL

Фото: «Восток Моторс».

HAVAL открывает дилерский центр в Тюмени. Новым партнером бренда стала крупная автомобильная группа «Восток Моторс», которая предложит клиентам полныи спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилеи HAVAL.

С 2005 года группа компаний «Восток Моторс» представляет в Тюмени, Сургуте, Ноябрьске, Новом Уренгое, Новосибирске и Перми 14 известных мировых автомобильных брендов. «Восток Моторс» работает на рынке 17 лет. За это время холдинг сумел наладить поставки от производителей в масштабах, которые удовлетворят запрос Урала и Сибири.

Фото: «Восток Моторс».

В салонах бренда представлены городскои кроссовер HAVAL Jolion, обновлённые интеллектуальные кроссоверы HAVAL F7 и HAVAL F7x, новыи высокотехнологичныи кроссовер HAVAL Dargo и флагманскии рамныи внедорожник HAVAL H9. Также ведется продажа и обслуживание пикапов GWM Wingle 7 и GWM POER.

Фото: «Восток Моторс».

Фото: «Восток Моторс».

В Хавейл Центр Восток Моторс на Федюнинского, 69 имеется сертифицированное оборудование для диагностики, гарантии ного и постгарантии ного обслуживания, расходные материалы и фирменные запасные части, оригинальное дополнительное оборудование и аксессуары. Для клиентов деи ствуют специальные предложения по выгоднои покупке автомобилеи HAVAL в кредит, trade-in или по лизинговои сделке.

Бестселлеры для клиентов

По словам управляющего дилерским центром Хавейл Сергея Плиш, сейчас в наличии уже 30 автомобилей. В планах «Восток Моторс» — к 4 кварталу 2023 году выйти на показатель продаж в 50 автомобилей в месяц. Кроме того, клиентам HAVAL доступно одно из самых выгодных предложении на рынке. При оформлении кредита сроком на 1 год и первоначальном взносе от 40% и более популярные автомобили HAVAL можно приобрести со ставкои всего 0,01%.

Фото: «Восток Моторс».

Программа включает разные условия на выбор: минимальныи первоначальныи взнос от 20% и более, срок кредита от 1 до 7 лет, ставка — от 0,01% до 15,5%, а сумма кредита — от 50 000 рублей до 6 500 000 рублей. Для получения специальных условии отсутствуют обязательства по страхованию автомобиля.

Программа HAVAL Credit доступна также в Хавейл Центр Восток Моторс на Федюнинского,69. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

Фото: «Восток Моторс».

В честь открытия дилерского центра Восток Моторс Хавейл на Федюнинского, 69 предлагает специальные условия покупки и обслуживания автомобилей. Подробности можно узнать в дилерском центре.

+7 (3452) 500 521.

Хавейл Центр Восток Моторс

Г. Тюмень, ул. Федюнинского, 69

ПАО «Сбербанк».

ООО «Восток Моторс Тюмень», vm-tmn-haval.ru

LjN8K782j