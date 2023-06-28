В Тюменской области молодой парень отправится на 3,5 года в тюрьму за секс с 15-летней. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области 26-летний парень отправится на 3,5 года в тюрьму за секс с 15-летней. Сегодня Армизовский суд признал Алесандра М. виновным в преступлении, предусмотренном статьей УК «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Ранее мужчина уже находился в колонии-поселении, вышел из исправительного учреждения 23 ноября прошлого года.

Однако уже в 2023 году парень трижды вступал в половые отношения с 15-летним подростком. На заседании тюменец не стал отрицать вину. Явку с повинной написал добровольно, после консультации с адвокатом. Он уточнил, что с девочкой был знаком давно. В декабре 2022 года она написала ему в соцсетях.

– А 1 января 2023 года около 4 часов он в сообщении предложил прийти к нему. Девушка согласилась и пришла домой к Александру. Все произошло по обоюдному согласию. Аналогичные встречи случились 3 января и 7 апреля 2023 года. О возрасте потерпевшей ему было известно, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Следователям подросток подтвердила слова подсудимого. Суд путем частичного сложения наказаний назначил парню наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. А также мужчина должен возместить моральный ущерб несовершеннолетней и ее родителям на сумму свыше 500 тысяч рублей.