Названы магистрали Тюменской области, которые реконструируют до 2024 года

В Тюменской области отремонтируют десятки дорог. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области отремонтируют десятки дорог. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков. Основными объектами ремонта станут дублеры федеральных трасс. Это дороги Ялуторовск – Ярково, Голышманово – Аромашево – Вагай и, конечно же, дороги вблизи города Тюмени, в том числе обход г. Тюмени – самые загруженные в настоящее время автомобильные магистрали, отметил Чистяков.

Кроме того, ремонт пройдет на улице Мельникайте. Она должна продлиться от одного участка объездной дороги на перекрестке с улицей Федюнинского до объездной в северной части города.

– По улице Мельникайте. Это наш давний проект, который сейчас реализуется поэтапно. В дальнейшем эта улица должна состыковаться с обходом города в районе улицы Ветеранов Труда, – пояснил Андрей Чистяков.

Напомним, на Мельникайте возводят первую трехуровневую развязку на пересечении с улицей Дружбы. Завершить работы планируется к 2024 году.

По словам эксперта, благодаря реализации национальных проектов в Тюменской области в этом сезоне будет отремонтировано более 200 километров дорог и два путепровода. Один из них – в Ишимском районе, второй – в областном центре на обходе в районе улицы Интернациональной.