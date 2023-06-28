Суд в Москве принял иск тюменца Виталия Бережного о защите чести к федеральному телеканалу

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд принял иск Виталия Бережного о защите чести к федеральному телеканалу. Об этом рассказал один из адвокатов тюменца Александр Почуев.

– В Москве Савеловским районным судом принят к производству иск тюменского спецназовца В. Бережного о защите чести и достоинства к телеканалу Россия 24 (ВГТРК) и известному ведущему Эдуарду Петрову. Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству с назначением беседы на 12 июля 2023 года, – отмечает правозащитник.

По словам Почуева, 1 декабря в одной из телепередач федерального телеканала журналисты опубликовали видеорепортаж с названием «Адвокат убийцы Насти Муравьевой выставляет себя жертвой».

Правозащитник отмечает, что сюжет был представлен общественности еще до вынесения окончательного приговора, поэтому, считает Александр Почуев, нарушает презумпцию невиновности и порочит честь и достоинство Бережного.

Напомним, Виталий Бережной за убийство 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени получил пожизненный срок. Приговор вынесли 26 мая 2023 года, однако он еще не вступил в силу. Сторона защиты собирает документы для апелляции. На это время тюменца перевели в Бутырскую тюрьму.