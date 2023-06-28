Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июня 2023 4:45

Пожилой мужчина погиб в аварии на Велижанском тракте 27 июня

Оперативники выясняют обстоятельства происшествия
Серафима Краснова
Оперативники выясняют обстоятельства происшествия.

Оперативники выясняют обстоятельства происшествия.

Фото: Татьяна Коркина

Страшная трагедия произошла на 9-м километре Велижанского тракта под Тюменью. Детали происшествия озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. В СНТ «Березка 3» накануне вечером, 27 июня, иномарка Great Wall съехала в кювет, водитель скончался на месте.

– В СНТ «Березка 3» автомобиль Great Wall съехал в кювет. 68-летний водитель погиб на месте ДТП. Предварительно, ему стало плохо за рулем, – рассказали инспекторы ДПС.

Оперативники выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Тюмени в ДТП попал 60-летний водитель Citroen на улице 50 лет Октября, которому стало плохо за рулем. Он потерял управление и допустил столкновение с препятствием.