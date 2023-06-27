Тюменский Медицинский город первым в России получил систему 3D-визуализации для лапароскопии Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменский «Медгород» получил новейшую систему 3D-визуализации для традиционной лапароскопии (хирургическое вмешательство через небольшие проколы. – Прим. ред.). Ультрасовременное оборудование, закупленное в рамках нацпроекта «Здравоохранение», обеспечивает точную и комфортную работу хирурга. Совершенная на сегодняшний день система позволяет оперировать более деликатно и безопасно для пациента.

По словам хирурга-онколога, заведующего отделением абдоминальной хирургии Евгения Франка, «Медицинский город» стал первым учреждением в стране, получившим это оборудование.

– Несомненно, это скажется на качестве и скорости выполнения операций, позволит учреждению занимать лидирующие позиции в лечении рака, а пациентам получить достойную помощь, – отметил Евгений Франк.

Система представляет собой лапароскопическую стойку с возможностью флуоресцентной (интенсивно отражает световые волны. – Прим. ред.) навигации. Новейшая система позволяет хирургам «Медгорода» оперировать пациента максимально точно, обладает уникальной возможностью дополнительной визуализации анатомических структур и кровеносных сосудов за счет применения специальных красителей, которые видны при флуоресценции. Это вещество позволяет уменьшить травматичность операции и увеличить ее радикальность.

Евгений Франк добавляет, что при внутривенном введении контраста можно определить особенности кровоснабжения органов и трансплантантов, визуализировать кровеносные сосуды и желчные протоки. А это минимизирует вероятность их повреждения во время операции.

Ранее мы рассказывали о том, что тюменский «Медгород» получил сертификат качества и безопасности от Росздравнадзора.