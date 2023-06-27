В Тюмени волонтеры с 23 июня ищут 53-летнего Олега Дмитриевича с бородой и усами

Фото: группа «ТюменьРегионСпас» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюменской области объявили о поисках 53-летнего Олега Дмитриевича. О местонахождении тюменца 1970 года рождения ничего неизвестно с 23 июня 2023 года. В группе «ТюменьРегионСпас» соцсети «ВКонтакте» сообщают о пропаже мужчины из Ленинского округа в Тюмени.

Приметы Олега Дмитриевича: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые. В последний раз его видели в синей кофте, черной футболке, темных брюках и черных рабочих ботинках.

Особые приметы жителя Тюмени: усы и борода.