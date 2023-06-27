В Тюменской области 58-летний мужчина порезал собутыльника, оскорбившего его на улице

Взял нож и нанес несколько ударов мужчине в область живота. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области 58-летний местный житель Шавгад Хасанов порезал собутыльника, который оскорбил его на улице. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В материалах дела указано, что 24 июня в ходе распития алкоголя пострадавший начал оскорблять Хасанова. Тот, недолго думая, взял нож и нанес собутыльнику несколько ударов в область живота, а после этого спокойно продолжил выпивку.

– Потерпевший ушел домой, а в последующем был госпитализирован и прооперирован. При этом ранее Хасанов уже был осужден за убийство, освободился из мест лишения свободы только в 2021 году. Свою вину Хасанов не отрицал, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Обвиняемого отправили в СИЗО до решения суда на два месяца. Он пробудет за решеткой до 25 августа.