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НовостиОбщество27 июня 2023 12:23

Администрация Тюмени накажет водителя автобуса, который проскочил перед тепловозом на ж/д путях

Специалисты мэрии проводят проверку данного факта
Серафима Краснова
Лихач в Тюмени проскочил на автобусе перед тепловозом.

Лихач в Тюмени проскочил на автобусе перед тепловозом.

Фото: Татьяна Коркина

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени прокомментировали опасную езду водителя автобуса, который проскочил перед идущим тепловозом через железнодорожные пути. Этот инцидент произошел 20 июня. Специалисты мэрии проводят проверку данного факта.

– В результате установлено: пересечение железнодорожного переезда, на котором совершено нарушение ПДД (в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Монтажников), не предусмотрено схемой движения автобусов маршрута № 5. По данным автоматизированной системы диспетчеризации, указанное транспортное средство в обозначенное на видеозаписи время (20.06.2023 года около 18.50) не работало на линии, пассажиры в салоне отсутствовали, – заявили в пресс-службе «Тюменьгортранс».

В адрес перевозчика направлена информация о необходимости проведения дополнительного инструктажа с водительским составом по соблюдению правил дорожного движения. Кроме того, в адрес ГИБДД направлено письмо о привлечении водителя автобуса к административной ответственности за нарушение ПДД.