В Тюмени со 2 июля изменится схема маршрута № 85

В схеме появятся промежуточные остановочные пункты «ул. Селекционная», «Жилой район Краснолесье» и «Больничный комплекс». Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени изменится схема движения общественного транспорта, который следует по маршруту № 85 «Микрорайон Утешево – Федюнинского». Со 2 июля в связи с изменением организации движения на пересечении автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» с Авторемонтной увеличится протяженность движения маршрута регулярных перевозок № 85.

– Из схемы движения в обратном направлении исключаются промежуточные остановочные пункты «Учхоз», «Улица Троицкая», «Сельхозтехника», «Школа № 51», «ТЭМЗ», «Улица Авторемонтная», «Улица Аккумуляторная», маршрут будет следовать по улицам Медовой и Селекционной. В схеме в обратном направлении появятся промежуточные остановочные пункты «Улица Селекционная», «Жилой район Краснолесье», «Больничный комплекс», – говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Узнать расписание жители Тюмени могут в разделе «Расписание» на официальном сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюменский транспорт», а также по номеру телефона информационно-справочной службы.