Овощи открытого грунта в Тюменской области поливают при помощи капельного орошения Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Более 3,3 тысячи гектаров полей, занятых картошкой, капустой, морковкой, свеклой и ягодами в Тюменской области, поливают при помощи капельного орошения. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, такой метод для России относительно новый. Исследования по внедрению технологии проводились только в 1992 году, а первопроходцами в испытаниях стали огурцы и томаты.

Подобные системы в Тюменской области расположены в Заводоуковском городском округе и в Упоровском и Ялуторовском районах. Площади под овощами здесь составляют более 70% от общего числа засаженных сельскохозяйственными культурами полей в регионе. Аграриям помогают полить урожай различные технологии, включая капельный полив и дождевальные машины. Благодаря современным методам выращивания овощей аграрии достигают впечатляющих результатов.

Напомним, в 2022 году Тюменская область обошла даже многие южные регионы, заняв 2-е место по урожайности овощей среди всех субъектов России. По урожайности картофеля регион занял 6-е место в России.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2023 году Тюменская область увеличила объем посевных площадей почти на 6 тысяч гектаров. Более 192 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых подготовили агропредприятия Тюменской области, из них 98% – отечественной селекции. По итогам оценки ста показателей сортовых и посевных качеств 70% семян соответствуют требованиям. Такие выводы сделали специалисты Россельхозцентра. В ведомстве подчеркнули, что такой результат к середине первого месяца весны в регионе отмечается нечасто. Так, в 2022 году этот показатель достигал 44%. Таким образом, качество семян улучшилось практически на треть.