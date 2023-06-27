Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

В Тюменской области охотникам установили лимит на добычу соболя и барсука. С 1 августа власти планируют снизить количество диких животных, которых можно убивать. Соответствующий проект постановления разработан региональным Госохотдепартаментом. При этом для других зверей лимиты будут повышены.

– Проект лимита добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области на период с 1 августа 2023 до 1 августа 2024: соболь – 2 799 особей, барсук – 550 особей, – указано в документации.

Действующий лимит истекает с 1 августа 2023 года. Новые показатели были согласованы с Минприроды РФ.