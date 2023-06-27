В тюменской больнице №24 пациентов с пролежнями лечат на многофункциональных кроватях Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Три новые многофункциональные кровати, оснащенные удобными матрасами с противопролежным эффектом, закупили для тюменской областной больницы № 24 в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, мебель используется в палате реанимации и интенсивной терапии. Пациентам они крайне необходимы, в особенности пенсионерам и инвалидам.

По словам медсестры-анестезиста ОБ № 24 Тамары Кузнецовой, комфорт новых кроватей ощущают и пациенты, и медицинские работники. Ведь для эффективного ухода за пациентами, в особенности профилактики пролежней, пациентам нужно менять положение каждые два часа.

– Раньше все это делалось вручную, а сейчас – с помощью пульта управления, – говорит врач.

Многофункциональные кровати адаптируют под корпус пациента. Одно нажатие на пульт – и можно поднять изголовье, отрегулировать секцию ложа по высоте, приподнять или опустить ноги и даже согнуть их в коленях. Боковые ограничители обеспечивают безопасность пациентов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в тюменском родильном доме № 3 в этом году появились новые акушерские кресла-кровати, которые можно адаптировать к любым потребностям роженицы и значительно облегчить процесс родов. По словам главврача третьего родильного дома № 3 Ольги Братовой, использование таких кроватей – мечта не только врачей, но и рожениц. Конструкция кроватей позволяет провести быструю трансформацию в кресло, а регулировка высоты и угла наклона способствует расслаблению мышц спины и таза.