В четырех регионах на производственных объектах «Транснефть – Сибири» завершены плановые ремонты

Фото: «Транснефть – Сибири».

В четырех регионах завершены плановые ремонты на производственных объектах «Транснефть – Сибири». Целью работ является обеспечение высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС-4 «Урьевская» сотрудники компании подключили два магистральных насосных агрегата с номинальной подачей 10 тыс. куб. м нефти в час к новому коллектору (технологический трубопровод НПС, к нему подключаются магистральные насосные агрегаты для дальнейшей транспортировки нефти). Его заменили в рамках реконструкции подпорной насосной. Кроме того, от системы МН отключили два магистральных насосных агрегата для последующего подключения к этому же коллектору.

Во время плановой остановки транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Александровское – Анжеро-Судженск выполнено подключение участка трубопровода протяженностью 261 м после замены в месте пересечения с малым водотоком.

Работы по реконструкции нефтепровода проводились с декабря 2022 года. Зимой специалисты выполнили сварку трубопровода в плеть и протаскивание дюкера траншейным способом. Далее были проведены гидравлические испытания нового участка на прочность и герметичность, выполнена его диагностика.

В период плановой остановки работы трех магистральных нефтепроводов проведены ремонт и замена запорной арматуры на современные аналоги, которые при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности и герметичности.

Всего в ремонтах организация задействовала порядка трехсот человек и свыше 80 единиц спецтехники. Стоит отметить, что все мероприятия реализованы в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности. Работа производственных объектов возобновлена по графику в штатном режиме.