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НовостиПроисшествия27 июня 2023 10:31

В Тюменской области садоводы и дачники рискуют остаться без урожая овощей в 2023 году

Капризы погоды повлияли на рост огурцов, моркови и помидор
Серафима Краснова
Капризы погоды повлияли на рост огурцов, моркови и помидор.

Капризы погоды повлияли на рост огурцов, моркови и помидор.

Фото: Татьяна Коркина

Дачники в Тюменской области сообщают о гибели урожая из-за проливных дождей. Засуха и затяжные осадки повлияли на состояние сельскохозяйственных культур и некоторых видов овощей. Капризы погоды негативно сказались на росте огурцов, моркови и помидор, пишут пользователи соцсетей.

В Ишимском районе садоводы и дачники рискуют остаться без урожая овощей в 2023 году.

– Воздух насыщен вредными веществами. В городе и в окрестностях. Но люди, мучаясь, выживают. А вот растениям пришлось несладко. Отдельные виды после обильных осадков погибают, – заявляют жители Ишимского района в соцсетях.

У некоторых тюменцев погибли огурцы, часть посевов моркови и свеклы.