В Вагайской больнице №9 обследуют пациентов с подозрением на сердечную недостаточность Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Вагайская областная больница № 9 вошла в систему оказания медицинской помощи пациентам с патологиями сердца и сосудов, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Депздрав региона оказывает помощь в лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью, выделяя качественные льготные лекарства, снижающие смертность на 47%, уменьшая симптоматику и улучшая качество жизни.

Врач-кардиолог кабинета ХСН областной больницы № 9 Александра Грибанова может ответить на вопросы о сердечной недостаточности, степени ее тяжести и о необходимости корректировки лечения. Об этом и многом другом можно будет узнать в специализированном кабинете для пациентов с подозрением на проблемы с сердцем. По словам Александры Александровны, на прием приглашают пациентов с клиническими симптомами застойной сердечной недостаточности.

– К нам могут обратиться самостоятельно на приём пациенты, ранее перенесшие оперативное лечение на сердечно-сосудистой системе. А также пациенты с высокими цифрами артериального давления, высоким уровнем холестерина, с длительным течением сахарного диабета, особенно инсулинопотребного, и болями в области сердца, – отметила врач-кардиолог.

Благодаря раннему выявлению болезней и грамотному, систематическому лечению можно сохранить человеческие жизни.

В рамках наблюдения врач осмотрит пациентов, скорректирует лечение и направит их в профильные стационары. Медсестра следит за проведением диагностических методов исследования, чтобы уточнить стадию сердечной недостаточности и ведет предварительный регистр пациентов.

Отметим, что сегодня на учете в спецкабинете состоит 62 человека, 30 из которых получают дорогостоящие качественные препараты.