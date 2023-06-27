Погоню со стрельбой за тюменским водителем на федеральной трассе сняли на видео

Уходя от погони, он несколько раз нарушил правила дорожного движения. Фото: Татьяна Коркина

Инспекторы ДПС устроили погоню за пьяным водителем без удостоверения. Нарушителя экипаж полиции заметил еще в 15-м микрорайоне Тобольска, когда тот двигался с тонировкой и следами от аварии на своих «жигулях». На видеозаписи МВД видно, как водитель не остановился по требованию полицейских, а потом попытался скрыться, выехав на трассу Тюмень – ХМАО.

Инспекторы начали преследовать нарушителя. Уходя от погони, он несколько раз нарушил правила дорожного движения. Для остановки автомобиля правоохранители применили табельное оружие и произвели несколько прицельных выстрелов по колесам.

— В результате чего на 227 км трассы злоумышленник бросил свое транспортное средство и попытался скрыться бегством в лесу, но всё же был задержан полицейскими. Задержанный мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него было составлено пять административных материалов по различным статьям КоАП РФ. В настоящее время лихач отбывает наказание, его автомобиль помещен на спецстоянку, — рассказали в пресс-службе УМВД России.

За множественные нарушения тюменец получил 14 суток административного ареста за пьяную езду, а также 40 часов обязательных работ за неповиновение требованию сотрудника полиции.