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НовостиПроисшествия27 июня 2023 9:32

Погоню со стрельбой за тюменским водителем на федеральной трассе сняли на видео

Уходя от погони, он несколько раз нарушил правила дорожного движения
Серафима Краснова
Уходя от погони, он несколько раз нарушил правила дорожного движения.

Уходя от погони, он несколько раз нарушил правила дорожного движения.

Фото: Татьяна Коркина

Инспекторы ДПС устроили погоню за пьяным водителем без удостоверения. Нарушителя экипаж полиции заметил еще в 15-м микрорайоне Тобольска, когда тот двигался с тонировкой и следами от аварии на своих «жигулях». На видеозаписи МВД видно, как водитель не остановился по требованию полицейских, а потом попытался скрыться, выехав на трассу Тюмень – ХМАО.

Инспекторы начали преследовать нарушителя. Уходя от погони, он несколько раз нарушил правила дорожного движения. Для остановки автомобиля правоохранители применили табельное оружие и произвели несколько прицельных выстрелов по колесам.

— В результате чего на 227 км трассы злоумышленник бросил свое транспортное средство и попытался скрыться бегством в лесу, но всё же был задержан полицейскими. Задержанный мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него было составлено пять административных материалов по различным статьям КоАП РФ. В настоящее время лихач отбывает наказание, его автомобиль помещен на спецстоянку, — рассказали в пресс-службе УМВД России.

За множественные нарушения тюменец получил 14 суток административного ареста за пьяную езду, а также 40 часов обязательных работ за неповиновение требованию сотрудника полиции.