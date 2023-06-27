В индустриальном парке ДСК500 под Тюменью начнут производить беспилотники Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В индустриальном парке ДСК500 задумались о производстве собственных беспилотников. В промтехнопарк инвестор планирует перевезти действующее производство и масштабировать бизнес на территории в 5 тысяч квадратных метров. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, всю технику соберут из российских компонентов, включая программное обеспечение и оснащение дополнительной радиоэлектронной защиты.

Стоимость беспилотников – в пять раз меньше иностранных аналогов. Стать резидентом тюменское предприятие пригласил и Фонд «Сколково». По словам предпринимателя Сергея Пахомова, беспилотники сегодня нужны на передовой, при патрулировании лесов, нефтепроводов и в логистике.

- Для развития нашего предприятия и выпуска качественной тюменской продукции хотим воспользоваться господдержкой — грантами или микрозаймами, создать около 100 рабочих мест, - говорит Сергей Пахомов.

Как отметила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец, агентство предоставит нужную для производства площадку, льготы и отсрочку по арендной плате.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что завод по производству высокотехнологичного оборудования для энергетической отрасли открыла компания «Мегатор» на площадке промышленного технопарка «ДСК500». В планах на 2023 год – инвестирование в производство около 10 млн рублей, покупка двух погрузчиков, лазерного станка и создание участеп порошковой окраски.