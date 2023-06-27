В Тюмени пройдет круглый стол на тему «Здоровье ребенка»

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Фото: Татьяна Коркина

Городской портал «Мегатюмень» проведет круглый стол на тему: «Здоровье ребенка: как максимально эффективно использовать каникулярное время для улучшения самочувствия детей». Мероприятие пройдет в формате онлайн.

В экспертной встрече примут участие:

Алина Трегубова – детский стоматолог стоматологии «Доктор «Альбус»;

Каринэ Кореневская - врач офтальмолог Городского центра коррекции зрения;

Дарья Сандова - логопед «Городской поликлиники №17»;

Андрей Панасейко - остеопат Центра остеопатической помощи «Остео»

Специалисты обсудят, почему именно в летнее каникулы стоит уделить внимание профилактике распространенных детских заболеваний – посетить стоматолога, проверить осанку и зрение, поработать над речевым развитием.

В частности, эксперты ответят на вопросы, почему нужно с детства прививать культуру посещения стоматолога, как улучшить работу опорно-двигательной системы в каникулярное время, как часто нужно посещать офтальмолога с детьми и с какими речевыми нарушениями не стоит медлить.

Прямой эфир «Здоровье ребенка: как максимально эффективно использовать каникулярное время для улучшения самочувствия детей» пройдет 28 июня в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах издания «МегаТюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 11 часов.