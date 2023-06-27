В Тюмени построят пожарное депо с саунами и зоной эмоциональной разгрузки за 12,3 млн рублей

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени в районе Плеханово хотят построить пожарное депо. Идет поиск подрядной организации для разработки проектной документации. Аукцион опубликовало управление капитального строительства региона.

В его материалах указано, что проект необходимо выполнить до весны 2024 года. Стартовая цена контракта – 12,3 миллиона рублей. Подать заявки компании могут до 28 июня 2023 года, результаты станут известны на следующий день.

В техническом задании сообщается, что комплекс построят на земельном участке площадью почти 1,12 га.

– Здание отапливаемое, четыре машино-места для стоянки транспорта – оперативный автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, трактор МТЗ 82. Предусмотрено устройство учебной башни с подъемным механизмом для сушки пожарных рукавов с площадкой и 100-метровой полосой с препятствиями, – заявляет заказчик.

Комплекс будет включать в себя спортивные площадки для личного персонала, волейбольную и баскетбольную зоны, трибуны для фанатов и сауны.