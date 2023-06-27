Аэропорт Рощино в Тюмени перешел на весенне-летнее расписание

Рассказываем о популярных направлениях для путешествий и отдыха из Тюменской области на лето-2023. Фото: Татьяна Коркина

Тюменский аэропорт Рощино перешел на весенне-летнее расписание. До 28 октября 2023 года из Тюмени станут летать самолеты 19 авиакомпаний по 53 направлениям. Главный упор в текущем году сделан на внутренние рейсы. Самые популярные – Москва, Сочи и Санкт-Петербург. По международным направлениям больше всего рейсов будет в турецкую Анталью.

Самолеты в Турцию из Тюмени будут летать каждый день в течение всей недели. Кроме того, запланированы вылеты в Бодрум, Дубай и Коломбо. Намечены рейсы в Алматы, Астану, Ташкент и Худжанд, а также в Баку и Ереван, указано на официальном сайте аэропорта.

Напомним, тюменцы заинтересовались возможностью отдыха в Сочи и Абхазии.