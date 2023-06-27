Уверенно во взрослую жизнь

Нефтяная компания готовит для себя кадровый резерв. Фото: Илья Кручинин.

24 июня они, молодые, амбициозные собрались в стенах родной школы, чтобы попрощаться с ней, поблагодарить учителей за знания и шагнуть во взрослую жизнь. Выпускники профильного класса тюменской школы № 25 получили в этот день не только аттестаты, но и возможность связать свою карьеру с нефтегазовой отраслью. Всего в этом году 20 юношей и девушек пополнили ряды перспективных абитуриентов.

Будущее области и страны

Поздравить ребят пришли родители, члены семьи, педагоги, представители вузов. Директор школы № 25 Светлана Дубонос отметила высокий уровень подготовки учеников к сдаче госэкзаменов, во многом благодаря усилиям преподавателей.

– Все школьные годы рядом с вами были учителя, которые давали вам знания и радовались вашим успехам. Рядом с вами были и ваши родители. Теперь осталось найти дело по душе. И помните, вы – будущее региона и страны, – отметила Светлана Михайловна.

Классный руководитель 11 «А» класса Наталья Прокопенко рассказала, что в школе профильные классы работают с 2018 года. За это время педагоги накопили богатый опыт обучения в усиленном профориентационном ключе. Профильный класс гармонично влился в школьную среду.

– Учиться в «РН-классе» непросто, но престижно. И результат стоит того. Для этого нужно терпение, трудолюбие, усидчивость и, конечно же, четкая цель. Все это у старшеклассников есть, потому что они знают, чего хотят в будущем. Профильные классы дают ученикам прекрасную возможность получать глубокие знания, необходимые для поступления в высшие учебные заведения, – отметила Наталья Михайловна.

По традиции, слова поздравления произнесли и сотрудники нефтяной компании, которая курирует профильные классы. В этом году гостем торжественной линейки стала начальник отдела оценки и развития персонала «РН-Уватнефтегаза» Елена Рудык. Она пожелала ребятам развиваться дальше и не терять свои потенциал и инициативность.

Фото: Илья Кручинин.

– Вы молодое и перспективное поколение, которое станет достойными кадрами, особенно для нашей компании. Главное, не останавливайтесь на достигнутом, воплощайте свои идеи в жизнь, предлагайте новые проекты. Мы как работодатели всегда на это смотрим позитивно и поддержим вас, – подчеркнула Елена Анатольевна.

К новым победам

Вручение аттестатов – один из самых волнующих моментов для выпускников и их родителей. В этом году пять учеников из двадцати стали медалистами. Это Кирилл Зубарев, Егор Михайлов, Кирилл Пальянов, Арина Тагильцева и Ксения Шаталова.

Кирилл Зубарев впервые в истории школы № 25 г. Тюмени набрал на государственном экзамене по физике максимальные 100 баллов. Кирилл Пальянов также показал отличный результат по этому предмету – 97 баллов.

Все ученики 11 «А» класса вместе с аттестатом получили памятный сувенир от нефтяной компании и сертификат выпускника профильного класса. В будущем он даст преимущество на собеседовании при трудоустройстве. Кроме того, у ребят есть возможность поступить в вузы Москвы, Екатеринбурга, Томска и Тюмени по целевой квоте. В этом году дочерние предприятия нефтяной компании, объединив усилия, предоставляют такую возможность восьми выпускникам профильных классов Тюменской области.

– Учеба в этом классе дала мне возможность определиться с будущей профессией во многом благодаря тому, что мы посещали месторождения, музеи, участвовали в профориентационных мероприятиях. Я планирую продолжать идти по пути программы «Школа-вуз-предприятие». Скорее всего, выберу нефтегазовое дело и буду работать по профессии, – поделилась Арина Тагильцева.

Ее одноклассник Иван Чудинов также планирует связать карьеру с нефтегазовой отраслью. Юноша с 9 класса мечтал поступить в этот класс и очень рад, что закончил его успешно. Любимый предмет Ивана – физика. ЕГЭ по этому предмету сдал на 89 баллов. В будущем надеется, что его знания помогут не только в вузе, но и в карьере.

Напоследок слова напутствия сказали родители и пожелали идти вперед к новым победам и не бояться трудностей. Впереди у ребят поступления в вузы и новая интересная ступень жизни.