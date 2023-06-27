Продавцы квартир на вторичном рынке жилья в Тюмени опасаются роста цен

Квадратные метры в областной столице подорожали в среднем на 6,6%. Фото: Татьяна Коркина

Продавцы квартир в Тюмени опасаются роста цен в ближайшие несколько лет. Собственники жилья на вторичном рынке выставляют дороже среднерыночной цены на 0,4%. Рынок недвижимости проанализировали аналитика сервиса по продаже квартир.

– Несмотря на рост спроса и сокращение объема предложения, продавцы аккуратно подходили к выставлению цен на новые объекты, боясь потерять покупателей. Например, в марте цены в новинках и в целом по рынку практически выровнялись, – заявляют эксперты и риелторы.

Так, стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Тюмени в июне 2023 года составила 108,4 тысячи рублей. Квадратные метры в областной столице подорожали в среднем на 6,6%, за полгода цены выросли на 4,3%, за месяц – на 1,1%. Сильнее всего в июне квадратный метр вырос в цене в Махачкале, Новокузнецке и Самаре, уточняют эксперты.

В первом полугодии 2023 года вторичный рынок России переживал восстановительный рост после непростого 2022 года, объясняют специалисты по продаже квартир. За шесть месяцев на 3,5% увеличились средние цены, на 6,6% сократился общий объем предложения, на 10 дней снизился средний срок экспозиции. Эксперты предполагают, что в дальнейшем покупательский спрос в Тюменской области переместится на загородную недвижимость. Согласно прогнозам риелторов, это произойдет летом 2023 года.