В Тюмени на ремонт трех улиц от Профсоюзной до Республики потратят 320 млн рублей

Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2024 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на ремонт трех улиц потратят порядка 320 миллионов рублей. Денежные средства выделят из бюджета города на реконструкцию дорожного полотна. Методом фрезерования отремонтируют участок дороги от Профсоюзной до улицы Дружбы и Республики, включая Льва Толстого и Барнаульскую. Документация была опубликована на официальном портале «Госзакупки».

Таким образом, работы должны быть выполнены с 15 апреля до 20 ноября 2024 года. Подрядчик уже найден.

– К основному составу работ по ремонту автомобильных дорог методом фрезерования относятся: фрезерование покрытия проезжей части автомобильных дорог; устройство нового покрытия, обустройство, – указано в документации.

Напомним, в Тюмени администрация ответила жителям города, чьи дома пострадали из-за дождя.