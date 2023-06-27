В Тюмени на ремонт трех улиц от Профсоюзной до Республики потратят 320 млн рублей

Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2024 года.
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени на ремонт трех улиц потратят порядка 320 миллионов рублей. Денежные средства выделят из бюджета города на реконструкцию дорожного полотна. Методом фрезерования отремонтируют участок дороги от Профсоюзной до улицы Дружбы и Республики, включая Льва Толстого и Барнаульскую. Документация была опубликована на официальном портале «Госзакупки».
Таким образом, работы должны быть выполнены с 15 апреля до 20 ноября 2024 года. Подрядчик уже найден.
– К основному составу работ по ремонту автомобильных дорог методом фрезерования относятся: фрезерование покрытия проезжей части автомобильных дорог; устройство нового покрытия, обустройство, – указано в документации.
Напомним, в Тюмени администрация ответила жителям города, чьи дома пострадали из-за дождя.