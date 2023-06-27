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НовостиОбщество27 июня 2023 4:37

В Тюмени на ремонт трех улиц от Профсоюзной до Республики потратят 320 млн рублей

Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2024 года
Серафима Краснова
Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2024 года.

Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2024 года.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на ремонт трех улиц потратят порядка 320 миллионов рублей. Денежные средства выделят из бюджета города на реконструкцию дорожного полотна. Методом фрезерования отремонтируют участок дороги от Профсоюзной до улицы Дружбы и Республики, включая Льва Толстого и Барнаульскую. Документация была опубликована на официальном портале «Госзакупки».

Таким образом, работы должны быть выполнены с 15 апреля до 20 ноября 2024 года. Подрядчик уже найден.

– К основному составу работ по ремонту автомобильных дорог методом фрезерования относятся: фрезерование покрытия проезжей части автомобильных дорог; устройство нового покрытия, обустройство, – указано в документации.

Напомним, в Тюмени администрация ответила жителям города, чьи дома пострадали из-за дождя.