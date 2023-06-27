В Тюмени администрация ответила жителям города, чьи дома пострадали из-за дождя

В администрации пообещали решить проблему с затоплением домов в Тюмени. Фото: Виктория Гаврик

Администрация Тюмени пообещала решить проблему с затоплением домов в городе. Накануне вечером и сегодня утром в социальных сетях появились фотографии, на которых видно, как дома жителей затопило из-за обильных осадков. Мэрия выступила с обращением к горожанам.

Тюменцы написали в местных группах, что в многоэтажке на улице Камчатская, 82 протекает крыша, а в доме на Игримской, 36 залило все этажи.

– В 2018 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда установлено, что в зданиях, подлежащих сносу, текущий ремонт следует ограничивать работами по подготовке к сезонной эксплуатации инженерного оборудования. По информации ООО «УК «УютСервисБыт», обслуживающей организацией проводится локальный ремонт инженерных сетей при возникновении аварийных ситуаций, локальный ремонт кровли, мониторинг технического состояния строительных конструкций дома, – заявили в городской администрации.

Жителям дома на Игримской пообещали завершить ремонт крыши до 30 июня. По данным мэрии, выявлены локальные протечки на техническом этаже в районе 5 – 6 подъездов по причине неисправности ливневой системы водоотведения. В целях исключения дальнейшего подтопления жилых помещений и мест общего пользования, специалистами УК проводятся подготовительные работы по замене поврежденных участков.

Напомним, мы рассказывали, как последствия погоды отразились на состоянии города, что происходило в Тюмени после ураганного ветра и обильных дождей.