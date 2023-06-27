В Тюмень и область после череды дождей и гроз придет мощная жара. Фото: Виктория Гаврик

Дождливая погода задержится в Тюмени и области еще на несколько дней, однако в начале июля в регион все же придет мощное потепление: дневная температура превысит +25 градусов. Такой вывод можно сделать на основании прогноза погоды синоптиков Гисметео.

По данным метеорологов, во вторник, 27 июня 2023 года, в Тюмени ожидается около +20 градусов. При этом в городе и по югу области прогнозируются грозы, но без дождей. Небольшой островок без осадков ждет тюменцев среди рабочей недели. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду днем, а ночью – 4 метра в секунду. Столбики термометров ночью с 27 на 28 июня в Тюмени опустятся до отметки + 12..+14 градусов.

Дожди и грозы ожидаются в регионе и 28-29 июня. Лишь к 30 числу осадки отступят, а дневная температура в Тюмени достигнет +22 градуса, следует из прогноза. В первый день июля в регион придет жара: в городе и по югу области ожидается около +27… +29 градусов. На севере региона все еще будет прохладно.