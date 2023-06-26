Жители Тюмени сообщают о неадекватных фриках в париках на Холодильной

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Жители Тюмени сообщают о неадекватных фриках на Холодильной, в центре города. Сегодня утром фрики разгуливали в районе остановки «Улица Холодильная», пишут очевидцы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«В 8 утра эти двое донимали людей на остановке «Холодильная». Вели себя неадекватно по отношению к детям и угрожали насилием, и ведь на самом деле могут напасть на кого-нибудь, неизвестно, что у таких в голове», – уточняют тюменцы.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, странно одетые мужчина и женщина пристают к прохожим. На молодом человеке надет синий парик, сапоги с каблуком и юбка. В руках у него коляска с мусором.

В комментариях пользователи рассказали, что часто видят этих людей в районе Дома Обороны.