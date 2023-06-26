Клещи покусали более 10 тысяч жителей Тюменской области с начала сезона

В 17 случаях выявили клещевой энцефалит, в 31 – боррелиоз. Фото: Татьяна Коркина

Всего с начала сезона клещи покусали 10 869 жителей, в том числе 1 736 детей. В 17 случаях выявили клещевой энцефалит, в 31-м – боррелиоз. С 13 марта случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области.

«Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в г. Тюмени и Тюменском районе (5391), г. Тобольске и Тобольском районе (1209), г. Ишиме (632), Заводоуковском городском округе (492), Ялуторовском (392), Исетском (269) и Уватском (284) районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших», – сообщили в Роспотребнадзоре Тюменской области.

Напомним, что тюменские ученые выявили новые виды клещей, способных вызывать чуму и лихорадку. Насекомых биологи собирали у летучих мышей в полевых условиях с 2013 года.