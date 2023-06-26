В Тюмени 8-месячному мальчику стало плохо по дороге в больницу

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Инспекторы ДПС оказали помощь 8-месячному малышу. Они доставили родителей вместе с мальчиком в больницу. Наряд мотовзвода в составе старших лейтенантов полиции Евгения Щубнова, Виктора Беломестнова и Александра Дучинского нес службу на Салаирском тракте.

– Возле инспекторов остановился автомобиль, водитель которого вез в больницу 8-месячного сына, находящегося в тяжелом состоянии. Автомобилист попросил сотрудников ГИБДД сопроводить его до больницы, так как ребенку становилось хуже, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Оперативники сели на мотоциклы и сопроводили авто до медицинского учреждения. Малышу была оказана своевременная помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.