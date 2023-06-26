Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2023 11:57

Несколько центральных улиц в Тюмени перекроют почти на месяц с 6 июля

В Тюмени проведут ремонт теплосетей
Серафима Краснова
В Тюмени проведут ремонт теплосетей.

В Тюмени проведут ремонт теплосетей.

Фото: Татьяна Коркина

Одну из центральных улиц Тюмени перекроют почти на месяц. В городе в несколько этапов пройдет капитальный ремонт тепловых сетей. Сначала будет прекращено движение транспорта в районе дома №6 по дороге улица Фабричная. Перекроют магистраль с 6 по 16 июля 2023 года.

Пути объезда: улица Максима Горького и межквартальные проезды.

Кроме того, движение транспорта ограничат с 6 по 20 июля в районе дома №8 по улице Грибоедова.

— В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей с 06.07.2023 по 20.07.2023 будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге в районе дома № 8 по ул. Грибоедова. Пути объезда: ул. Смоленская, ул. Кузнецова, ул. Ялуторовская, — сообщают в городской администрации.

Напомним, мы рассказывали, что в Тюмени перекроют дорогу на улице Казачьи Луга.