Несколько центральных улиц в Тюмени перекроют почти на месяц с 6 июля

В Тюмени проведут ремонт теплосетей. Фото: Татьяна Коркина

Одну из центральных улиц Тюмени перекроют почти на месяц. В городе в несколько этапов пройдет капитальный ремонт тепловых сетей. Сначала будет прекращено движение транспорта в районе дома №6 по дороге улица Фабричная. Перекроют магистраль с 6 по 16 июля 2023 года.

Пути объезда: улица Максима Горького и межквартальные проезды.

Кроме того, движение транспорта ограничат с 6 по 20 июля в районе дома №8 по улице Грибоедова.

— В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей с 06.07.2023 по 20.07.2023 будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге в районе дома № 8 по ул. Грибоедова. Пути объезда: ул. Смоленская, ул. Кузнецова, ул. Ялуторовская, — сообщают в городской администрации.

Напомним, мы рассказывали, что в Тюмени перекроют дорогу на улице Казачьи Луга.