Пара решила бороться за свой брак. Фото: Виктория Гаврик

По делу о разводе из-за смены пола в Тюмени назначена апелляция. Ранее суд признал брак недействительным с 29 сентября, однако ответчик решил оспорить его решение.

— Тюменский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу, судебное заседание назначено на 12 июля 2023 года, — рассказали редакции «КП» в объединенной пресс-службе судебной система Тюменской области.

Напомним, в Центральный районный суд Тюмени поступило исковое заявление прокурора о признании брака недействительным по причине смены пола одного из лиц, состоящих в отношениях. Данный факт был установлен из проведенной прокурором проверки по поступившей информации из комитета ЗАГС, в которой указано, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский. Данное прошение было удовлетворено.

— Принимая во внимание, что, согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины, прокурор города Тюмени обратился в суд с вышеуказанным заявлением, — указано в материалах дела.

16 марта Центральный суд все-таки рассмотрел иск прокурора в интересах РФ и неопределенного круга лиц. Суд признал однополый брак недействительным с 29 сентября 2022 года.