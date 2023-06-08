Летнюю террасу с живой музыкой открыли в Тюмени

Фото: караоке-бар в Тюмени «Руки вверх».

Лето в Тюмени уже невозможно представить без веранд, где можно не только спрятаться от жгучего солнца, но и насладиться сочными блюдами. Еще одна такая локация открылась сегодня в областном центре. Такое пространство появилось в караоке-баре «Руки вверх».

— Совместные мероприятия членов семьи или просто друзей укрепляют межличностные отношения. Они формируют общие традиции, которые за тем переходят в ценности, — пояснила психолог Елена Водотыко.

Фото: караоке-бар в Тюмени «Руки вверх».

Владельцы заведения на Челюскинцев, 40 создали уникальное пространство для совместного времяпровождения пар и друзей. Желающие могут попробовать свои таланты на импровизированной сцене караоке-клуба. Также люди здесь собираются посмотреть фильмы, а для интеллектуалов делают жизнь ярче настольные игры: от шахмат до игры в кальмара.

— У нас там громко и шумно. Там создано все для танцев, чтобы пели, отдыхали и меньше разговаривали. Здесь мы создали обстановку квартирника, где можно просто посидеть и отдохнуть от шума, а потом вернуться и опять гулять. Мы решили, что совмещение форматов будет комфортным для гостей, чтобы не выходить на улицу для отдыха от шума, а зайти в приятную атмосферу и спокойно покушать. Люди привыкли отдыхать дома, поэтому мы и создали атмосферу уюта здесь, — объяснил управляющий заведением «Руки Вверх» Артем Бурганов.