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НовостиОбщество26 июня 2023 8:58

В Тюмени агрессивная уборщица в Гилевской роще не пустила отдыхающих в общественный туалет

Женщина выгнала посетителей из туалета и забаррикадировала двери
Серафима Краснова
Женщина выгнала посетителей из туалета и забаррикадировала двери.

Женщина выгнала посетителей из туалета и забаррикадировала двери.

Фото: Виктория Гаврик

Тюменцы пожаловались на уборщицу в Гилевской роще, которая оскорбляла жителей. Люди пытались посетить туалет поздним вечером, но пенсионерка перекрыла вход в кабинки и выгоняла мужчину, который снимал инцидент на видео. На кадрах он просит ее назвать имя и фамилию.

– Моя фамилия ничего не даст, администрация знает. Отказываю, потому что десять часов, я начинаю мыть, – возмущается пожилая женщина.

В конце записи она выгоняет посетителей из помещения, роняет телефон мужчины. Позже пенсионерка забаррикадировала двери в туалет. Местный житель сообщил, что на часах было 21:50, между тем общественные туалеты в парке работают до 23:00.

В комментариях под постом тюменцы поделились, что уже сталкивались с агрессивным поведением этой женщины.