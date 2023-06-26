Число ВИЧ-инфицированных в Тюменской области снизилось на 4,9%

От ВИЧ-инфекции в Тюменской области погиб 271 человек Фото: Татьяна Коркина

Число ВИЧ-инфицированных в Тюменской области значительно снизилось. Согласно данным Управления Роспотребнадзора региона, в 2022 году зарегистрирован 1 051 новый случай ВИЧ-инфекции. В эту цифру не включены заключенные и иностранные граждане. По сравнению с годом ранее заболеваемость уменьшилась на 4,9%, указано в документации надзорного ведомства.

Наиболее часто ВИЧ выявляли у пациентов от 30 до 49 лет – 68,7%. Реже страдают от инфекции юноши и девушки от 18 до 22 лет. Доля полового пути передачи ВИЧ увеличилась с 81,1% до 84,6%, «наркотического» составила 13,7%.

Добавим, от ВИЧ-инфекции в Тюменской области погиб 271 человек, лечение получают 14 458 пациентов.