В Тюмени найден подрядчик, который обследует разрушающийся ДК «Строитель» за 4,3 млн рублей

Сроки работ – до конца мая 2024 года. Фото: Татьяна Коркина

Власти Тюменской области ищут подрядную организацию, которая подготовит проект для реконструкции ОДНК «Строитель» на Республики, 179 в центре города. Документация аукциона была опубликована на официальном сайте «Госзакупки».

Подрядчик уже выбран. Ему за работу предлагают почти 4,3 миллиона рублей, указано в документе. Согласно техническому заданию, компания должна провести обследование ДК и представить проектную документацию. Сроки работ – до конца мая 2024 года.

Отметим, в центре Тюмени ремонтируют четырехэтажное здание в «сталинском ампире» на улице Володарского. Объект расположен напротив правительства. Работы по ремонту фасада в границах гостевых улиц планово должны быть выполнены к концу 2023 году.