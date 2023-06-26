В Тюмени с 2021 года дачи подорожали на 40%

Самая дорогая дача находится в деревне Падерина. Фото: Виктория Гаврик

Эксперты заметили рост цен на дачи в Тюмени и области. В среднем дачные участки и дома в регионе подорожали на 14%. А с 2021 года рост цен составил 40%, указано в данных АН «Метрика Недвижимость». На сегодняшний день купить сотку земельного участка в Тюменской области можно за 217 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра в регионе составила 48 тысяч рублей.

В среднем приобрести дачный участок с домом можно по цене от 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Специалисты по продажам отмечают, что наивысшей популярностью у жителей Тюменской области пользуются участки на Велижанском, Московском и Ялуторовском трактах. Именно здесь тюменцы чаще всего совершают покупки загородной недвижимости.

Отметим, что на рынке Тюменской области сегодня представлено 7,2 тысячи предложений земельных участков. Самую дешевую дачу, площадь которой 10 соток и меньше, можно купить за 200 тысяч рублей. Она расположена в Нижнетавдинском районе. Самая дорогая находится в деревне Падерина, ее цена 86 миллионов рублей.