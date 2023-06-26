В Тюмени за 24 часа выпадет более 15 мм осадков. Фото: Виктория Гаврик

Количество осадков в Тюменской области менее чем за 24 часа сегодня, 26 июня 2023 года, достигнет более 15 мм. Дожди продолжатся весь день, до позднего вечера, и даже ночью. Об этом рассказали синоптики Росгидрометцентра.

Жителей региона ждут шквалистый ветер и похолодание. Столбики термометров днем в Тюмени опустятся до +13…+16 градусов, ночью – до +9 градусов. Грозы и ливни обрушатся на регион 26 июня. Обилие осадков прогнозируется в первой половине дня, после 15:00 дожди станут слабее, но не прекратятся.

Осадки закончатся в Тюменской области только во вторник, 27 июня. В этот день в регионе потеплеет до +22 градусов.