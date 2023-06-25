Жителей Тюменской области приглашают на молодежный форум в Астраханской области

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Жителей Тюменской области ждут на молодежном форуме в Астраханской области. С 4 по 8 сентября в регионе пройдет образовательный форум «БерегА». Событие объединит активистов от 18 до 35 лет. Отправить заявку тюменцы смогут до 21 июля на платформе «Росмолодежь. События».

В 2023 году форум объединит 400 участников из разных регионов России и Белоруссии, а также Казахстана и Азербайджана. Гостей ждут лекции и мастер-классы, работа в командах и экскурсии по Астрахани. Главная тема форума – занятость городской и сельской молодежи.

Ребята смогут посетить один из пяти образовательных треков: «Первые», «Лидеры образования», «Предприниматели», «Рок и роботы» и «Моя первая работа». Кроме того, каждый из участников выберет образ понравившегося персонажа. Те, у кого совпадут герои, объединятся в сообщества и разработают совместные социальные проекты, пишет «Мегатюмень».