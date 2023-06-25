Многодетные семьи в Тюмени приняли участие в программе «Выходные с семьей»

Проект способствует улучшению взаимоотношений между родителями и детьми. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сотрудники центра «Семья» собирают многодетные семьи на выходные. Проект способствует улучшению взаимоотношений между родителями и детьми. Программа заездов выходного дня «Выходные с семьей» - это активный совместный досуг многодетных семей для сплочения и налаживания внутрисемейной атмосферы.

На очередных занятиях родители вместе с детьми поучаствуют в различных игра, послушают лекции и научатся кулинарному мастерству. Пока малыши создавали поделку на творческом мастер-классе, взрослые беседовали с психологом Юлией Караульных. Она дала несколько полезных советов, которые помогут родителям не растерять свой потенциал, а после ответила на интересующие вопросы.

Закончилась встреча интерактивной игрой и кулинарным мастер-классом по приготовлению блинов. Программа «Выходные с семьей» реализуется Региональным центром «Семья» при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.