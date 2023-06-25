Программа стартовала с посещения сквера Молодежный. Фото: Татьяна Коркина

Общественники контролируют перспективы развития тюменского села Горьковка. В регионе состоялось выездное заседание Общественной палата Тюменского района. Посетителей встретила и познакомила с территорией заместитель главы муниципалитета Каринэ Иванилова.

Программа стартовала с посещения сквера Молодежный. Здесь в рамках реализации инициативного проекта местного общественного самоуправления пройдет благоустройство территории: появятся новые скамейки и цветочные клумбы, обновят систему освещения. Активисты не обошли вниманием площадку индивидуального жилого строительства.

Директор службы заказчика Тюменского района Тарас Опанасюк рассказал, какие работы планируется завершить на участке до конца строительного периода. На сегодняшний день полностью завершено строительство новой дороги, продолжаются работы по установке тротуаров и дорожного освещения.