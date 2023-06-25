Наталья Малаховская: Сегодня мы должны быть едины, беречь стабильность в нашей стране

Фото: Наталья Малаховская / соцсети.

Предприниматель Евгений Пригожин и мятежники покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области прокомментировала исполнительный секретарь Ишимского районного отделения «Единой России» Наталья Малаховская.

— Только что прослушала обращение нашего Президента. Каждый из нас сопереживает всем нашим бойцам, участвующим в СВО,их семьям и жителям территорий, где сегодня так тревожно. Глубоко осознаю, что сегодня мы должны быть едины, беречь стабильность в нашей стране, в нашем регионе. Я поддерживаю нашего Президента и верю в скорейшую стабилизацию обстановки и единство России, — написала Наталья Малаховская в соцсетях.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.