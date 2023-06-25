Галина Обметкина: Нельзя допустить, чтобы те, кто объединились против России, победили

Фото: Галина Обметкина / соцсети.

Предприниматель Евгений Пригожин и мятежники покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области прокомментировала исполнительный секретарь Викуловского местного отделения «Единой России» Галина Обметкина.

— В непростой ситуации для нашей страны очень важно быть вместе и поддерживать президента. Нельзя допустить, чтобы те, кто объединились против России, победили, поэтому необходимо оставаться патриотами, сохранять спокойствие и не поддаваться панике и провокациям, — написала Галина Обметкина в соцсетях.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.