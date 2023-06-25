Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 июня 2023 12:26

Виктор Рейн: Конфликты среди патриотов будут работать против себя же

Депутат Тюменской областной думы назвал возникшую ситуацию в стране недопустимой
Серафима Краснова
Фото: Виктор Рейн / соцсети.

Фото: Виктор Рейн / соцсети.

Предприниматель Евгений Пригожин и мятежники покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области прокомментировал депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн.

— В это время, когда страна, по факту, ведет борьбу за выживание, враг может воспользоваться любой нашей ошибкой. А конфликты среди патриотов будут работать против себя же. Не нужно доставлять противнику такую радость. Личные обиды надо забыть до Победы. Неразумные действия по захвату пунктов военного командования - это измена и предательство. А предательство должно искореняться, — написал депутат Тюменской облдумы Виктор Рейн в соцсетях.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.