Юрий Баранчук: Нельзя поддаваться панике и провокациям

Фото: Юрий Баранчук / соцсети.

Предприниматель Евгений Пригожин и мятежники покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области прокомментировал депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук. Он заявил, что в нынешнее время россиянам нужно держаться вместе.

— Сегодня в сложное для страны время нам необходимо быть вместе! Нельзя допускать раскола! (Враги только этого и ждут) Нельзя поддаваться панике и провокациям! Мы за консолидацию, согласие, единство! Мы с президентом, — написал Юрий Баранчук в соцсетях..

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.