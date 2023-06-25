Олег Ваховский: От нашего единства и сплоченности зависит будущее России

Фото: Олег Ваховский / соцсети.

Предприниматель Евгений Пригожин и мятежники покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области прокомментировал депутат Тюменской областной думы Олег Ваховский. Он заявил, что в нынешнее время разводить распри нельзя.

— Многие из вас с большим беспокойством и напряжением читают новости о происходящих событиях. Я убежден, что сегодня от нашего единства и сплоченности зависит будущее России! Попытка мятежа - это удар в спину. Места для распрей и раздора быть не может, это работа на врага. И как подчеркнул наш президент Владимир Владимирович Путин, власти нашей страны не дадут повториться расколу в России и защитят народ. Я полностью разделяю и поддерживаю его позицию! Сила и мощь России в правде и единстве! Только вместе мы непобедимы, — заявил Олег Ваховский.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.