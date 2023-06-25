Владимир Фомин: Считаю недопустимым разводить вооруженный конфликт внутри страны

Фото: Владимир Фомин / соцсети.

Предприниматель Евгений Пригожин и мятежники покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области прокомментировал депутат Тюменской областной думы Владимир Фомин. Он заявил, что разводить вооруженный конфликт в стране недопустимо.

— С самого утра слежу за лентой новостей, считаю недопустимым разводить вооруженный конфликт и устраивать провокации внутри страны в столь непростое время. Слушал обращение президента, полностью его поддерживаю, у нас одна страна, одна Родина, закон для всех един, приказы Верховного Главнокомандующего обсуждению не подлежат. «Единая Россия» вместе с президентом, — сообщил Владимир Фомин.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.