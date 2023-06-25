Алексей Салмин: На этом строится воинская дисциплина и боеспособность армии

Фото: Алексей Салмин / соцсети.

Предприниматель Евгений Пригожин и мятежники покинули Воронежскую область сегодня ночью. Мероприятия прошли в штатном режиме и без эксцессов. 24 июня в России произошел бунт. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации, происходящей в стране. Глава государства отметил, что предательство может угрожать самой нации и государственности.

Ситуацию в Ростове-на-Дону и Воронежской области прокомментировал депутат Тюменской облдумы Алексей Салмин.

— В 1983 году я поступил на военную службу длинной в шесть лет. Буквально с первого дня мы изучали и зазубривали устав. Основа устава базируется на подчинении приказу командира. Если подчиненный не согласен с приказом командира, он обязан выполнить его, после чего обжаловать приказ. На этом строится воинская дисциплина и боеспособность армии. С болью в сердце воспринял ночные события, с непониманием тех людей, кто на это пошел; тем более в очень непростое для нашей страны время. Целиком и полностью согласен с нашим президентом, что за подобное нужно судить самым строгим образом. Это удар в спину нашим солдатам; тем, кто сейчас выполняет боевую задачу. Наши враги только и ждут подобных действий, — заявил Алексей Салмин.

Напомним, накануне вечером все закончилось благополучно. Дело против Евгения Пригожина будет прекращено, а специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.