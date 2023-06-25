В пожаре на улице Льва Толстого под Тюменью погиб человек

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В тюменском поселке Богандинский в пожаре погиб человек. Огонь вспыхнул сегодня в 13 часов дня в двухэтажном доме на улице Льва Толстого, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

— На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение дома по всей площади. К сожалению, один человек погиб. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

В тушении пожара принимали участие 17 спасателей с помощью шесть единиц спецтехники.